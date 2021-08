The Wandering Village: Städtebausimulation auf dem Rücken einer riesigen Kreatur erscheint auch für Xbox Series X|S

The Wandering Village, die Städtebausimulation auf dem Rücken einer riesigen Kreatur, wird auch für die Xbox Series X|S erscheinen - zunächst in der Xbox-Spielvorschau. Das Spiel wird ebenfalls im Early Access für PC veröffentlicht. Konkrete Releasetermine wurden vom Stray Fawn Studio (Schweiz) nicht genannt.The Wandering Village spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der sich mysteriöse Pflanzen mit giftigen Sporen überall ausgebreitet haben. Eine Gruppe von Überlebenden sucht Schutz auf dem Rücken einer gigantischen Kreatur und dieses Völkchen kontrolliert man in dem Spiel, das sich als Städtebau- und Ressourcen-Managementspiel mit Rogue-lite und Überlebenselementen beschreiben lässt. Die Spieler müssen verschiedene Feldfrüchte anbauen, um die Dorfbewohner zu ernähren und Erkundungsmissionen starten, um Nahrung oder seltene Ressourcen zu sammeln, während die Siedlung ständig erweitert wird. Dabei ist es wichtig, die Gesundheit der Kreatur zu erhalten, was sogar dazu führen kann, dass die Bestie auf die Bitten der Rückenbewohner hört, während sie durch eine Vielzahl unterschiedlicher Biome wandert, von denen jedes seine eigenen Vorzüge und Herausforderungen hat. Abermals sollen ökologische und biologische Elemente in dem Spiel zu finden sein.