Fata Deum: Göttersimulation erscheint im Frühjahr 2021 im Early Access

Mit Fata Deum befindet sich bei 42 Bits Entertainment eine Göttersimulation in Entwicklung, die im Frühjahr 2021 (wahrscheinlich im April) in den Early Access auf Steam starten wird. Das Studio aus Jüchen in Nordrhein-Westfalen arbeitet seit zwei Jahren an dem Titel und hat die Entwicklung Ende März 2020 via Kickstarter angeschoben.Fata Deum ist eine Göttersimulation, in der man nicht nur Dörfer baut, sondern auch mit anderen Göttern um Einfluss ringt - je mehr Anhänger man gewinnt, desto mächtiger wird man. Mit Mana als Ressource wird man Siedlungen, Anhänger und die Realität manipulieren können. Auch eine Story-Kampagne rund um einen jungen Gott ist geplant. Produktbeschreibung : "Tagsüber beeinflusst du die Sterblichen. Wirst du sie segnen und zu guter Arbeit inspirieren oder mit schrecklichen Visionen Angst in ihren Herzen schüren? Doch aufgepasst, die Bewohner haben ihren eigenen Willen. Nachts kannst du die Dörfer manipulieren. Befehle den Sterblichen, mächtige Tempel für Gottesdienste, Bauernhöfe und Holzmühlen zu bauen, damit sie gedeihen oder sogar andere Dörfer ruinieren können. (...) Vielleicht möchtest du ein Tyrann sein, der über ein Königreich der Ausschweifungen und des Blutes herrscht. Errichte eine Armee und opfere die Sterblichen, um schreckliche Dämonen zu beschwören. Es liegt bei dir. Oder vielleicht glaubst du an Freude, Feste und das Verbreiten von Liebe, hast aber keine Skrupel, deine Feinde zu schwächen, indem du Angst unter ihnen verbreitest – oder sie einfach vom Blitz erschlagen lässt. (...) Während dein Einfluss wächst, formt sich um dich herum eine lebendige Welt, die immer unermesslicher wird. Jeder Gott gestaltet sein Reich anders. Wird dein Reich voller Früchte und Licht sein oder voller versumpfter Bäume und finsterer Dunkelheit? Du wirst gegen Götter der Gewalt, des Betrugs, der Fruchtbarkeit und des Vergnügens kämpfen."Letztes aktuelles Video: Trailer