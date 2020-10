Animal Rescuer: In diesem Action-Rollenspiel rettet man Tiere

Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC) Screenshot - Animal Rescuer (PC)

Das türkische Studio Turquoise Revival Games arbeitet aktuell an dem Open-World-Action-Rollenspiel Animal Rescuer . Der Name ist Programm : In der mittelalterlichen Spielwelt soll es darum gehen, allerlei Tiere zu retten, anstatt sie zu bekämpfen. So muss die Hauptfigur z.B. Medizin für verletzte Tiere aus bestimmten Zutaten herstellen, die in der offenen Spielwelt aufgetrieben oder gesammelt werden können. Gekämpft wird auch, allerdings wird man hauptsächlich Schwertkämpfe gegen menschliche Bossgegner bestreiten.Eine Demo bzw. der Prolog kann auf Steam runtergeladen werden. Bei Kickstarter wird derzeit eine Finanzierung auf die Beine gestellt.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer