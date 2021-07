Doctor Who: The Edge of Reality: Erscheint im September für PC und Konsolen

Maze Theory, die BBC Studios und Just Add Water haben Doctor Who: The Edge of Reality einen Release-Termin verpasst. Am 30. September 2021 soll das Abenteuer für PC, PS4, Switch, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen - das berichtet Gematsu.com Das Adventure aus der Ego-Perspektive soll auf den Geschehnissen aus Doctor Who: The Edge of Time (VR) aufbauen und sie fortführen. Neue Gegner, Herausforderungen und Rätsel werden versprochen. Auch der zehnte und der dreizehnte Doktor (gesprochen von David Tennant (#10) und Jodie Whittaker (#13)) sind als Begleiter dabei."In The Edge of Reality you'll also come face-to-face with classic Doctor Who monsters including the Daleks and Weeping Angels, experience the metal-clad terror of the Cybermen and more foes yet to be revealed ..."Letztes aktuelles Video: Teaser