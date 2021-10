Doctor Who: The Edge of Reality: Die Reise durch Raum und Zeit hat begonnen

Eine neue "Doctor Who"-Geschichte: Betritt das Chaosversum, wo die Realität selbst von einer Reihe von zeitbrechenden Störungen bedroht wird, und schließe dich zwei beeindruckenden Doktoren an, um ein tieferes Geheimnis zu lüften.

Neuer Erzfeind enthüllt: Stelle dich einer grauenvollen neuen Gefahr und tritt gegen klassische "Doctor Who"-Monster an, darunter die Daleks, die Weinenden Engel und die Cybermen.

Spannendes Abenteuer-Gameplay: Jetzt auch für Nicht-VR-Plattformen – "Doctor Who: The Edge of Reality" bietet ein brandneues Gameplay, neue Herausforderungen und neue Schauplätze, die es zu erforschen gilt, sowie eine überarbeitete und erweiterte Geschichte, die auf dem Vorgänger "Doctor Who: The Edge of Time" aufbaut.

Am 14. Oktober 2021 haben Maze Theory, Just Add Water und Another Indie das Mystery-Adventure Doctor Who: The Edge of Reality für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Via PlayStation Store Microsoft Store und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "ausgeglichen" sind, kostet der Download des auf Doctor Who: The Edge of Time aufbauenden BBC-Mystery-Adventures aus der Ego-Perspektive jeweils 24,99 Euro. Für fünf Euro mehr ist außerdem eine Deluxe Edition mit zusätzlichen Schallschraubenziehern und Handschuhen erhältlich. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 28. Oktober folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Begleite den dreizehnten Doktor (gesprochen von Jodie Whittaker), um mit dem Schallschraubenzieher das Universum zu retten – und triff unterwegs den zehnten Doktor (gesprochen von David Tennant in einem Gastauftritt). Erlebe ein unvergessliches Abenteuer durch Raum und Zeit, stelle dich furchterregenden Monstern und löse ein verblüffendes Rätsel!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer