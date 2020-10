Mech Mechanic Simulator: Die Robo-Werkstatt steht kurz vor der Eröffnung

Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC) Screenshot - Mech Mechanic Simulator (PC)

Noch im Oktober 2020 wollen die polnischen Entwickler Polyslash ihren Mech Mechanic Simulator für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man aktuell eine kostenlose Demo der virtuellen Roboter-Werkstatt ausprobieren. In der Spielbeschreibung heißt es: "Autos sind längst in Vergessenheit geraten. Das einzige, was heutzutage zählt, sind die Mechs - gigantische und mächtige Roboter. Und du? Nun, du verdienst eine Menge Kohle mit ihnen. Letztendlich bist du ja ein echter Mech-Mechaniker!Als Mech-Mechaniker musst du mit den größten Unternehmen der heutigen Welt konkurrieren. Zerlege, repariere und verbessere die gigantischen Maschinen. Erbaue dein eigenes Unternehmen und führe es zu Ruhm und Here. Stelle dich der Herausforderung und erschaffe einen eigenen Mech - den wohl modernsten Roboter auf Welt!Deine Aufgabe ist es, Bauteile zu analysieren und all jene zu finden, die ersetzt warden müssen. Montiere kaputte Bauteile ab und bestelle neue... Vergiss aber nicht, dass auch die am schlimmsten betroffenen Komponenten ein neues Leben erhalten halten. Erneuere und repariere sie, sodass sie wieder einsatzbereit sind. Letztlich kannst du alles reparieren. Und der Rest? Verkaufe ihn oder schmelze ihn ein, um etwas komplett neues herzustellen!Bei den Aufträgen kann es gut sein, dass du gebeten wirst, einige der Mechs neu zu lackieren, bei anderen wiederum musst du bei ihnen ein Update durchführen, um sie für ihre weiteren Aufträge vorzubereiten. Es gibt eine Reihe an verschiedenen Mech-Typen im Mech Mechanic Simulator. Und sie alle dienen einem anderen Zweck. Steigere deinen Ruf und erlange damit Zugang zu komplizierteren Maschinenarten.Der Ruf deines Unternehmens wird stetig steigen und deine Konkurrenten werden wenig begeistert sein, wenn sie sehen, wie gut du in diesem Geschäft zurechtkommst. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und dich den Größten in der Branche zu stellen. Sehen wir mal, wer imstande ist, den fortschrittlichsten Mech aller Zeiten zu konstruieren!Die Ausgaben müssen gedeckt werden. Deine Werkstatt könnte in der Tat einige Verbesserungen und Ressourcen gebrauchen, die aber nicht ganz günstig sind. Die Einzelteile der Mechs gehen stetig kaputt, die Anforderungen deiner Kunden wiederum steigen. Halte dich stets fit, um nicht von der Konkurrenz verschluckt zu werden!"Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer