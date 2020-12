G.I. Joe: Operation Blackout: Feuer frei für die Spielzeugsoldaten auf PC

Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC) Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC) Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC) Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC) Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC) Screenshot - G.I. Joe: Operation Blackout (PC)

Am 15. Dezember 2020 haben IguanaBee, Fair Play Labs und GameMill Entertainment den auf der gleichnamigen Spielzeugreihe von Hasbro basierenden und bereits für PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erschienenen Third-Person-Shooter G.I. Joe: Operation Blackout ab 48,95€ bei kaufen ) auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 21. Dezember ein Launch-Rbatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (23,99 Euro statt 29,99 Euro). Eine um 30 Prozent vergünstigte Digital Deluxe Edition mit Soundtrack, Artbook und zusätzlichen Spielinhalten ist ebenfalls erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "G.I. Joe und Cobra sind zurück! G.I. Joe: Operation Blackout ist ein klassischer teambasierter Third-Person-Shooter, indem du als deine Lieblingscharaktere aus Team G.I. Joe und Team Cobra spielen kannst. Erlebe das Abenteuer beider Seiten während du G.I. Joe dabei hilfst, Ordnung wieder herzustellen und Cobra zur Weltherrschaft verhilfst.Spiele mit 12 deiner Lieblingscharaktere beider Seiten, darunter Snake Eyes, Duke, Roadblock, Storm Shadow, Cobra Commander, Destro und noch mehr in 4-Spieler-PvP in 17 epischen Missionen der Kampagne. Enthält Sprachausgabe für über 20 kultige Charaktere des G.I. Joe-Universums. Kämpfe mit 18 fantastischen Waffen, 36 Waffen-Skins, 12 alternativen Charakter-Skins und einer Reihe von einzigartigen, verheerenden ultimativen Fähigkeiten für deine Seite.Übernimm die Steuerung der kultigen G.I.-Joe-Persuader- und Cobra-H.I.S.S-Panzer in deinem Kampf an klassischen Schauplätzen wie dem USS Flagg- und dem Cobra-Hauptquartieren. Spiele mit einem Freund die Kampagne im lokalen Koop-Modus oder nimm an lokalen 4-Spieler-PvP-Spielen in 4 Mehrspieler-Modi teil: Erobere die Flagge, Sturmangriff, König des Hügels und Deathmatch-Arena."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer