Breakwaters: Den Ozean teilen und gegen Titanen kämpfen; Kickstarter-Projekt sucht Unterstützung

Entwickler Soaring Pixels Games versucht derzeit auf Kickstarter Spieler für Breakwaters zu begeistern: ein Survival-Abenteuer, in dem man über den Ozean reist und die Menschen vor den Titanen der See beschützt, indem man das Wasser manipuliert. Geplant ist Breakwaters derzeit für PC und nicht näher genannte PlayStation- und Xbox-Konsolen, wobei der Early-Access-Start ausschließlich für PC im kommenden Frühjahr angedacht ist.Warum die Titanen die Menschen angreifen, ist nicht bekannt, doch indem man das herausfindet, kann man sie davon abhalten. Offenbar hat man sogar die Wahl, ob man diesem Geheimnis auf den Grund geht oder die Giganten schlicht vernichtet. In beiden Fällen nutzt man verschiedenfarbige Kristalle, um z.B. das Meer zu teilen.Man zieht außerdem Mauern hoch, etwa um Inseln vor Überschwemmungen zu schützen, verbessert das eigene Boot und platziert Verzeidigungsanlagen sowie andere Konstruktionen, die mit Wasser angetrieben werden, weshalb man auch Netzwerke mit entsprechenden Rohren errichtet. Die dafür benötigten Ressourcen sammelt man in der prozedural erstellten Welt, wo man hergestellte Gegenstände auch verkauft und für der erhaltene Geld weitere Blaupausen oder seltene Objekte erhält.Während Breakwaters als Solo-Abenteuer konzipiert ist, soll es außerdem kooperativ zu zweit spielbar sein.Letztes aktuelles Video: KickstarterTrailer