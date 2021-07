Breakwaters: Survival-Abenteuer mit Wasser-Manipulation bald im Early Access

Entwickler Soaring Pixels Games bereitet sich langsam aber sicher auf den Early-Access-Start von Breakwaters auf dem PC ( Steam ) vor. Das Spiel soll bis Ende des dritten Quartals (also Ende September) veröffentlicht werden. Es soll später auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S umgesetzt werden. Die Early-Access-Phase soll mindestens sechs Monate betragen.Breakwaters ist ein Erkundungs- und Survival-Abenteuer mit Crafting-Elementen, in dem man über den Ozean reist und die Menschen vor den Titanen der See beschützt, indem man u.a. das Wasser mit verschiedenfarbigen Kristallen manipuliert. Man zieht außerdem Mauern hoch, etwa um Inseln vor Überschwemmungen zu schützen, verbessert das eigene Boot und platziert Verteidigungsanlagen sowie andere Konstruktionen, die mit Wasser angetrieben werden, weshalb man auch Netzwerke mit entsprechenden Rohren errichtet. Die dafür benötigten Ressourcen sammelt man in der prozedural erstellten Welt, wo man hergestellte Gegenstände auch verkauft und für der erhaltene Geld weitere Blaupausen oder seltene Objekte erhält. Das Survival-Abenteuer kann alleine oder mit bis zu vier Spielern kooperativ gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Trailer