Vecter: Kostenlose Vektor-Action auf Steam gestartet

Screenshot - Vecter (PC) Screenshot - Vecter (PC) Screenshot - Vecter (PC) Screenshot - Vecter (PC) Screenshot - Vecter (PC)

Am 15. Oktober 2020 hat Taranasus seine neongrelle Arcade-Action Vecter für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp einem Jahr offiziell beendet. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "äußerst positiv" ausfallen, ist völlig kostenlos und frei von Mikrotransaktionen, was auch so bleiben soll. Wer Gefallen am Spiel findet, kann allerdings für 3,99 Euro ein rein karitatives Donation Pack als DLC erwerben.Taranasus beschreibt sein Werk als schnelles Renn- und Ballerspiel, bei dem man in ein Raumschiff steigt, Vollgas gibt, möglichst alles zerstört, was sich einem in den Weg stellt, und dabei so lange es geht am Leben bleibt - Power-Ups und Ranglisten inklusive. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video-Teaser:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer