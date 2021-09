Accident: Die Suche nach virtuellen Unfallhelfern hat begonnen

Untersuche die Opfer: Bewerte den gesundheitlichen Zustand der Opfer und mache dich an die Arbeit! Atmen die Unfallopfer? Wurden sie ernsthaft verletzt? Alles könnte entscheidend für ihr Überleben sein. Erste Hilfe leisten, Blutungen kontrollieren, den Puls prüfen und sofern es geht in die stabile Seitenlage legen. Tue alles, was notwendig ist!

Triff Entscheidungen: Wem kann zuerst geholfen werden? Wie kann überhaupt geholfen werden? Wenn du falsch Hilfe leistet, könntest du das Leben anderer Menschen oder sogar dein eigenes in Gefahr bringen. Überlege lieber zweimal, vergiss aber auch nicht - die Zeit läuft dir davon!

Zeit zurückspulen: Du hast eine schlechte Wahl getroffen? Du hast es nicht geschafft, alle verwundeten Opfer zu retten? Hier kannst du deine Fehler nichtig machen! Drehe einfach die Zeit zurück und versuche es noch einmal!

Suche nach der Unfallursache: Wenn du den Opfern am Unfallort hilfst, zählt jede Sekunde. Du kannst dabei nicht sofort feststellen, was die Unfallursache war. Am Ende einer Mission kannst du aber den Hergang analysieren, Beweise sammeln und herausfinden, was wirklich passiert ist.

Verschiedene Rettungsszenarien: Nimm an verschiedenen Rettungsmissionen teil: sowohl einfache Autounfälle bis hin zu schweren Kettenreaktionen an verschiedenen Orten, bei verschiedenen Witterungsbedingungen und zu unterschiedlichen Tageszeiten. Sammle Erfahrung und lerne, wie man Menschen in realen Situationen helfen kann.

Am 21. September 2021 haben Duality Games, Glob Games Studio, PlayWay und HeartBeat Games den Unfallhilfe-Simulator Accident für PC veröffentlicht und den Early Access nach knapp einem Jahr offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 28. September ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,74 Euro statt 12,49 Euro).Die Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind bis dato "größtenteils positiv", die der letzten 30 Tage sogar "sehr positiv". Mit Accident: The Pilot kann außerdem eine kostenlose Probefassung heruntergeladen werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Tauche in die Rolle eines Journalisten ein, der Verkehrsunfälle untersucht. Hilf den Unfallopfern und leiste Erste Hilfe, sammle Beweise und rekonstruiere die Ereignisse, um herauszufinden, was wirklich passiert ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin Trailer