The Heroic Legend of Eagarlnia: Fantasy-Strategie betritt das Early-Access-Schlachtfeld

Am 14. Oktober 2020 haben HongShou Studio und Pixmain das Strategiespiel The Heroic Legend of Eagarlnia im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" sind, wird noch bis zum 21. Oktober ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,17 Euro statt 10,79 Euro).Eagarlnia ist eine von Elfen, Orks, Zwergen und Untoten bevölkerte Fantasywelt, in der man sich in Grand-Strategy-Manier behaupten muss. Neben militärischen gilt es also auch wirtschaftliche und politische Belange zu berücksichtigen. Die Macher versprechen mehr als 200 Helden, über 50 Soldatentypen, schwierige Entscheidungen sowie eine große Handlungsfreiheit. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer