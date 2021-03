Flow Weaver: Magische Escape-Room-Knobelei für Rift und Quest erschienen

Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Flow Weaver (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality)

Am 11. März 2021 haben Stitch Media und Silverstring Media ihr magisches Escape-Room-Abenteuer Flow Weaver für Oculus Rift und Oculus Quest veröffentlicht. Der Download im Oculus Store ( Rift Quest ) kostet jeweils 19,99 Euro. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant.Die Macher beschreiben Flow Weaver als narratives Escape-Room-Spiel in VR, in dem man sich zwischen verschiedenen Dimensionen (Flows) eines magischen Gefängnisses hin- und herbewegt, um mit dem Weben von Zaubersprüchen Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu bestehen, während man immer wieder neue Zauber und Interaktionsmöglichkeiten entdeckt. Die Spielzeit soll laut offizieller Website ca. drei Stunden betragen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer