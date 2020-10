Crown Trick: Einlass in die Roguelike-Dungeons auf PC und Switch

Ein völlig neues Konzept von Strategie Gameplay im Gauner Stil

Synchrone rundenbasierende Kämpfe, in denen bei jedem Zug alles möglich ist und jede Schlacht eine Herausforderung ist

Entdecke die atmosphärischen Dungeons unterschiedicher Umgebungen und gib dein Bestes, um bis zum Ende zu überleben

Erstelle deinen eigenen, einzigartigen Kampfstil und wähle aus einer Vielzahl von 40+ aktiven Fähigkeiten, 60+ passiven Fertigkeiten, 30+ verwendbaren Gegenständen, 170+ spezieller Relikte

Erledige 100+ unterschiedliche Monster, die 9 einzigartige Waffentypen oder bis zu 120+ individuelle Waffen insgesamt nutzen

Wage dich an die Herausforderung von 10+ mächtigen Bossen

Löse 60+ mysteriöse Herausforderungen und Puzzles

Erlebe per Zufall erstellte Dungeons, Waffen, Relikte, Gegenstände und Herausforderungen, jedes Mal, wenn du deine Reise beginnst

Enthülle alle Geheimnisse und finde die Wahrheit heraus, die sich hinter dem Alptraum Reich verbirgt

Am 16. Oktober 2020 haben die NEXT Studios (u. a. Death Coming ) und Team17 das Roguelike-Rollenspiel Crown Trick für PC und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Steam und eShop wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 82 Prozent von 748 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Crown Trick ist ein wunderschön animiertes RPG Abenteuer im Gauner Stil, welches sich durch rundenbasierende Kämpfe und interaktive Strategie mit Fähigkeiten und Gegenständen auszeichnet. Betrete ein Labyrinth, welches sich bewegt, während du dich bewegst und wo das Beherrschen der Elemente der Schlüssel zum Besiegen der Gegner und dem Enthüllen der Geheimnisse der Untergrundwelt ist. Mit neuen Erlebnissen, die dich jedes Mal erwarten, wenn du ein Dungeon betrittst, lasse dich von den Kräften, die dir von der Krone verliehen werden, in diesem herausfordernden Abenteuer leiten!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer