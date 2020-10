In Silence: Teamkämpfe gegen ein nahezu blindes, aber sehr gut hörendes Monster im Early Access

Einzelspieler: Sie sollten versuchen, wenn Sie denken, dass Sie Rake selbst schlagen können!

Albtraummodus: So viele Gegenstände wie zur Reparatur des Autos benötigt werden, wird an die Umwelt verteilt. Wenn 3 Räder im Auto fehlen, sind nur 3 Räder auf der Karte.

Vergünstigungen: Mit 16 verschiedenen Vorteilen wird in jedem Spiel eine andere Funktion stark sein. Sie können ein Kriegspferd oder ein guter Mechaniker sein. Mit diesen Vorteilen können Sie das Spiel steuern und die Aufgaben mit Ihren Freunden verteilen.

3D-Sprachchat: Sie können die Stimmen der Spieler entsprechend ihrer Position hören. Aber vergiss nicht! Wenn Rake in Ihrer Nähe ist, hört er Ihre sprechende Stimme.

Taschenlampe und Flashbang: Sie werden eine fortschrittliche Taschenlampe verwenden, um Rake zu entschärfen. Mit dem Flashbang-Effekt kann diese Taschenlampe Rake stoppen, aber auch Ihre Freunde blind machen. Wenn Sie von Rake gefangen werden oder Ihr Freund gefangen wird, können Sie Rake mit Flashbang betäuben und entkommen. Um Flashbang verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Taschenlampe über genügend Energie verfügt.

Gewehre und Waffenkammer: Sie können das Rätsel im Spiel lösen und die geheime Waffenkammer finden. Rake kann ein wenig wütend auf diese Situation werden.

Wütendes Monster: Wenn Waffen- oder Fluchttore geöffnet werden, wird Rake wütend und kann beim Laufen keine Menschen mehr töten.

Als Maus spielen: Wenn du stirbst, kannst du deinen Freunden als Maus helfen. Sie können Gegenstände finden und versuchen, ihnen zu sagen, wo sie sich befinden, oder Sie können versuchen, das Monster abzulenken.

Am 16. Oktober haben Ravenhood Games ihren asymmetrischen Mehrspieler-Horror In Silence im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in zwei bis drei Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Auf Steam wird noch bis zum 23. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,55 Euro statt 8,19 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 286 Reviews positiv). Im Spiel übernimmt ein Spieler die Rolle eines Monsters, das überempfindliche Hörfähigkeiten besitzt, aber fast völlig blind ist, während die anderen Spieler versuchen zu entkommen oder das Monster zu jagen.Die Macher schreiben: "In Silence wurde entwickelt, um ein anderes Online-Horror-Erlebnis zu bieten. Sie können jeden jagen, indem Sie Ihre hervorragenden Sinnesfähigkeiten einsetzen, indem Sie das überempfindliche Monster leiten, oder Sie können ein Spieler sein, der plant, mit dieser Situation umzugehen, indem Sie unser 3D-Voice-Chat-System verwenden und mit anderen Spielern in Kontakt treten, die überleben wollen. Außerdem müssen Sie nicht nur fliehen... Sie können ihn auch jagen."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer