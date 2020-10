Ring of Pain: Kartenbasierte Dungeon-Taktik startet auf PC und Switch

16 Kerndungeons plus 2 verschiedene Endingpfade, um deine Ausrüstung zu testen.

Schwerer Modus zum Freischalten für die, die sich am Schmerz erfreuen.

Täglicher-Dungeon-Modus zum Freischalten mit 25+ Puzzle-Modifikationen.

25+ spezielle Dungeons für Umwege voller Schätze und seltsamer Begegnungen.

4 Themengebiete mit ihren eigenen Schreckensbildern.

180+ Items zum Freischalten für 15 Item-Slots.

40+ Kreaturen, deren Verhalten du lernen musst. Manche sind freundlich, andere kampfeslustig.

Reaktive Runden-Mechanik für schnelles oder strategisches Gameplay.

Eine kryptisch poetische Geschichte, die in kurzen Gedichten präsentiert wird.

Von Aphantasie inspirierter Grafikstil.

Niedliche Froschfreunde.

Schmerz und Leid.

Am 15. Oktober 2020 haben Simon Boxer, Twice Different und Humble Games die kartenbasierte Roguelike-Taktik Ring of Pain für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam Humble Store und eShop wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Eine kostenlose PC-Demo ist verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 82 Prozent von 241 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,4 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Tauche ein in einen zufällig generierten Ring-Dungeon, in dem das Geschehen zu dir kommt! Beobachte den Pfad vor dir, um deinen nächsten Schritt zu planen. Schnappst du dir den Schatz oder beseitigst du lauernde Gefahren? Ob du kämpfst oder herumschleichst, der Ring reagiert auf deine Entscheidungen. Spiele dieses rundenbasierte Rogue-like in deinem eigenen Tempo. Aber sei auf der Hut - vielleicht gerätst du in einen Hinterhalt. Oder schlimmer noch..."Als Feaures werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer