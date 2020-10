Circle of Sumo: Free-to-play-Version der Sumo-Kampfaction für PC veröffentlicht

Am 17. Oktober 2020 haben Yonder und Strelka Games die kostenlos spielbare Sumo-Kampfaction Circle of Sumo: Online Rumble! für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam fallen die Nutzerreviews der Free-to-play-Fassung bis dato "sehr positiv" aus (aktuell sind 88 Prozent von 153 Reviews positiv). Eine Umsetzung für Nintendo Switch inklusive Cross-Play soll folgen.Als Grundlage dient das bereits für PC ( Steam ) und Switch ( eShop ) erhältliche Circle of Sumo , das von den Machern wie folgt beschrieben wird: "Circle of Sumo ist ein preisgekröntes Spiel für dich und deine Freunde! COS ist gleichermaßen einfach wie fesselnd und begeistert durch eine Vielzahl von Herausforderungen. Ein Riesenspaß! Steuere 8 verschiedene Sumoringer, und fordere deine Freunde zu gewagten Kämpfen und zusätzlichen sportlichen Spielen heraus! (...) Circle of Sumo ist das perfekte Spiel für gesellige Abende mit Freunden!"Letztes aktuelles Video: Online Rumble Trailer Switch