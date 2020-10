Limited Run Games: Monkey Island 30th Anniversary Anthology für Monkey-Island-Fans angekündigt

The book we are including with this is no slouch. We've been working on it for months now and it contains new interviews with various team members, game analysis, art, production documents, and more. It's looking like it will be very thick, and very good. https://t.co/3lFsTf5PIl



Limited Run Games hat eine Sammler-Edition für Monkey-Island-Fans zum 30-jährigen Jubiläum des ersten Teils angekündigt. Die 159,99 Dollar teure "Monkey Island 30th Anniversary Anthology" wird man ab dem 30. Oktober 2020 vorbestellen können. Die Edition soll weltweit verschickt werden (zuzüglich Versandkosten).Die Sammleredition enthält fünf Spiele auf einem USB-Stick: The Secret of Monkey Island (1990), Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991), The Curse of Monkey Island (1997), Escape from Monkey Island (2000) und Tales of Monkey Island (2009). Welche Editionen gemeint sind (Special Edition?), ist bisher unklar. Weitere Informationen sollen demnächst folgen.Das Paket umfasst außerdem ein Guybrush-Pin-Set, "die ultimative Beleidigung" als Poster, Disk 22, ein Ticket (Big Whoop Amusement Park), ein Echtheitszertifikat mit der Unterschrift von Ron Gilbert, eine Shadowbox mit mehreren Ebenen und das Buch "Monkey Island Chronicles". Laut Josh Fairhurst (Chef von Limited Run Games) soll das Buch etwas Besonderes sein. "Wir arbeiten seit Monaten daran und es enthält neue Interviews mit verschiedenen Teammitgliedern, Analysen des Spiels, Kunstwerke, Produktionsunterlagen und mehr. Es sieht so aus, als ob es sehr dick und sehr gut sein wird", schreibt er.