Morkredd: Kooperatives Rätselabenteuer für PC, Xbox One und Xbox Series X angekündigt

Das norwegische Indie-Studio Hyper Games und Publishing-Partner Aspyr haben das kooperative Puzzle-Adventure Morkredd angekündigt, das sich seit vier Jahren in Entwicklung befindet und im Dezember 2020 für PC sowie konsolenexklusiv für Xbox One und Xbox Series X erscheinen soll . Es wird via Microsoft Store und Steam erhältlich sowie Teil des Xbox Game Pass' sein.Morkredd ist so konzipiert, dass entweder zwei Spieler jeweils einen Charakter oder ein Spieler ähnlich wie in Brothers: A Tale of Two Sons zwei Charaktere simultan durchs Spiel dirigiert. In der düsteren Welt von Morkredd wollen über 60 Rätsel gelöst werden, während man eine riesige Leuchtkugel herumschiebt, deren Schattenwürfe wie in Lightmatter tödlich sind, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer