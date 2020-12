Morkredd: Kooperatives Rätselabenteuer zwischen Brothers und Lightmatter veröffentlicht

Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC) Screenshot - Morkredd (PC)

Am 11. Dezember 2020 haben Hyper Games und Aspyr das kooperative Puzzle-Adventure Morkredd für PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 16,79 Euro, während im Microsoft Store 19,99 Euro fällig werden. Darüber hinaus ist der wie eine Kreuzung aus Brothers: A Tale of Two Sons und Lightmatter wirkende Titel auch via Xbox Game Pass (Ultimate) sowie als Ra Edition mit zusätzlichen Inhalten erhältlich. Smart Delivery wird ebenfalls unterstützt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Morkredd ist ein intensives, Physik-basiertes kooperatives Rätselspiel für einen oder zwei Spieler, welches das Lösen von Rätseln, das Fähigkeiten erfordert, ein herausforderndes Gleichgewicht aus Licht und Schatten sowie eine dunkle Welt voller Geheimnisse, die es freizuschalten gilt, vereint.Morkredd spielt man am besten als Koop-Erfahrung gemütlich auf dem Sofa. Folge dem Ruf des Orbs mit einem Freund oder stelle deine Loyalität allein unter Beweis, indem du die einzigartige Zwei-Charaktere-Steuerung meisterst. Du bist der Beschützer des Orbs, und das Licht des Orbs gehört dir. Überlebe und meistere über 60 Rätsel, während du die von deinem Partner und der Umgebung verursachten Schatten meidest. Ein endloser Abgrund tödlicher Schatten verbirgt in dieser kalten, dunklen Welt Gefahren. Entferne dich nicht vom Orb, wenn du am Leben bleiben möchtest. Entdecke uralte Geheimnisse über den Orb, die im Dunkeln verborgen liegen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer