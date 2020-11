Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies: Skifahren, Snowboarden und Klettern: Zehntes Erweiterungspack steht bereit

Screenshot - Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies (PC, PS4, One) Screenshot - Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies (PC, PS4, One) Screenshot - Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies (PC, PS4, One) Screenshot - Die Sims 4 Ab ins Schneeparadies (PC, PS4, One)

Für Die Sims 4 auf PC (Origin & Steam), Mac, PS4 und Xbox One ist das zehnte Erweiterungspack Ab ins Schneeparadies für 39,99 Euro veröffentlicht worden.Das Erweiterungspack führt die Sims nach "Mt. Komorebi". Die japanisch inspirierte Welt bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für die Sims, angefangen beim Entspannen im Onsen-Badehaus über das Meditieren bei einem Spaziergang bis hin zum Austesten der eigenen Grenzen bei Sportarten wie Skifahren, Snowboarden und Klettern.Mt. Komorebi ist die erste Welt in Die Sims 4, die sowohl Wohn- als auch Mietgrundstücke für Urlauber bietet. Sie besteht aus drei neuen primären Nachbarschaften, in denen Sims ihren Urlaub verbringen oder sesshaft werden können. Das Erweiterungspack bietet zudem traditionelle und moderne Möbeloptionen, darunter Architekturstile und -elemente wie Shoji-Türen, -Fenster und -Raumteiler, Tatami-Matten und Papierlaternen, mit denen Spieler ihr virtuelles Heim gestalten können.Maxis und EA: "Für Spieler, die den Nervenkitzel suchen, bietet Ab ins Schneeparadies spannende Winteraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren und extreme Klettertouren auf den Berggipfel. Sims, die abschalten möchten, entspannen in den natürlichen heißen Quellen des Onsen-Badehauses, bei meditativen Spaziergängen durch Bambuswälder oder bei einer gemeinsamen Mahlzeit aus dem Feuertopf am Kotatsu-Tisch. In Ab ins Schneeparadies erhalten die Spieler zudem die Möglichkeit, ihrem Spielerlebnis durch Lebensstile und Gefühle mehr Tiefe zu verleihen. Abhängig von den Aktionen und Gewohnheiten eines Sims können sich bis zu 16 Lebensstile bilden, die die gelebten Erfahrungen widerspiegeln und dadurch größere Auswirkungen als die Erstelle einen Sim-Merkmale haben. Gefühle zeigen, wie unterschiedlich zwei Sims über ein gemeinsames Erlebnis denken können, und haben einen dauerhaften Einfluss auf die Beziehungen und sozialen Interaktionen der Sims."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer