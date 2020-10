Macrotis: A Mother's Journey: Tierisches Rätselabenteuer für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Durchquere trügerische wie beeindruckende Umgebungen.

Überwinde nagend und grabend Hindernisse!

Beeinflusse die Wasserphysik des Spiels, um voranzukommen ohne zu ertrinken.

Erlange magische Fähigkeiten, um Wände zu durchqueren oder Barrieren zu erschaffen.

Erfahre über Sammelgegenstände mehr über die Geschichte der Spielwelt!

Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One) Screenshot - Macrotis: A Mother's Journey (PS4, One)

Am 21. Oktober 2020 haben Proud Dinosaurs und eastasiasoft den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Puzzle-Plattformer Macrotis: A Mother's Journey auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,59 Euro statt 11,99 Euro). Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Macrotis ist die Geschichte der unermüdlichen Suche einer Mutter nach ihren vermissten Kindern, eine emotionale Erzählung in Form eines 2.5D-Plattformers voller zum Nachdenken anregender Rätsel. Klettere, springe und nage dich durch wunderschöne, jedoch gefährliche Umgebungen, vermeide Fallen und nutze die Wasserphysik des Spiels zu deinem Vorteil. Im Lauf des Spiels erlangst du eine Reihe natürlicher und übernatürlicher Fähigkeiten, um die Hindernisse auf deinem Weg zu überwinden. Wirst du Bilby dabei helfen, ihre Familie zu retten?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer