10 Miles To Safety: Der apokalyptische Überlebenskampf tritt aus dem Early Access

Am 21. Oktober 2020 haben Trickjump Games ihr apokalyptisches Survival-Abenteuer 10 Miles to Safety für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Download via Steam kostet 9,95 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 321 Reviews positiv).Bei 10 Miles to Safety ist der Name Programm: Nachdem eine Infektionskatastrophe über die Welt hereingebrochen ist, muss man sich zehn Meilen durch eine prozedural generierte Apokalypse kämpfen, um sicheres Terrain zu erreichen. Unterwegs bekommt man es mit immer gefährlicheren Infektionsopfern zu tun, die es mit selbst gebauten Waffen und anderen Gerätschaften abzuwehren gilt - wahlweise auch kooperativ mit bis zu drei Mitstreitern aus Fleisch und Blut.Letztes aktuelles Video: Trailer