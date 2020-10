Vive XR Suite: HTC veröffentlicht Office-Paket für Arbeit, Kooperation und Lernen in VR

Kürzlich haben wir in unserem Special zu Social-VR über HTCs neues Office-Paket berichtet - und seit gestern gibt es die Vive XR Suite auch in Europa ( zur offiziellen Website ). In der Suite enthalten sind fünf Anwendungen, mit denen man mit VR-Headsets zusammenarbeiten, Vorträge halten und vieles mehr erledigen kann.Miest handelt es sich dabei um leicht abgewandelte Fassungen bewährter Apps wie Engage ("Sessions") oder VRChat ("Social"). Unterstützt werden laut Pressemitteilung "die meisten VR-Geräte", aber auch Handys, Tablets und klassische PCs mit Monitor: