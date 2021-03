Vive XR Suite: Office-Paket für Arbeit, Kooperation und Lernen in VR ab sofort erhältlich

"In den EMEA-Regionen (Europa, Naher Osten, Afrika) können Geschäftskunden entweder die vollständige Vive XR Suite erwerben oder auswählen, welche Elemente am besten zu ihnen passen. Flexible Optionen erlauben den Kauf von Mehrplatz-Lizenzen für verschiedene Anwendungen und sogar die Zusammenstellung von Hardware-Paketen mit Datenhelmen. Die Vive XR Suite ist somit in Großchina und EMEA erhältlich, weitere Märkte folgen in Kürze. Ein virtuelles Event zum Verkaufsstart in China wurde bereits auf VIVE Sessions veranstaltet.



Die in Zusammenarbeit mit führenden VR-Softwarefirmen erstellte Vive XR Suite besteht aus fünf VR-Apps (VIVE Sync, VIVE Sessions, VIVE Campus, VIVE Social (bereitgestellt von VRChat) und VIVE Museum) und wurde dafür entwickelt, die Schwierigkeiten des getrennten Arbeitens, Lernens und Lebens zu überwinden. Das integrierte Paket bietet eine Auswahl von Lösungen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, virtuelle Veranstaltungen und lebensechte Kommunikation. Die neueste Spatial-Computing-Technologie vermittelt Nutzern das Gefühl eines gemeinsamen Erlebnisses in einem virtuellen Raum.



Cher Wang, Vorstandschefin und Geschäftsführerin von HTC: „Der Einsatz von Technologie zur Lösung von Problemen der realen Welt war bei HTC immer ein Grundgedanke der Firmenphilosophie. Die Vive XR Suite stellt die perfekte VR-Unternehmenssoftware dar, da sie speziell dafür entwickelt wurde, Firmen beim Überwinden der drängendsten heutigen Probleme auf sichere und innovative Weise zu helfen. Indem wir die Ressourcen von HTC für diese Apps bereitstellen, sorgen wir dafür, dass Geschäftskunden auf der ganzen Welt die Systemskalierbarkeit und die professionelle Unterstützung erhalten, die sie erwarten.“



Graham Wheeler, Geschäftsleiter HTC EMEA: 'Die Fernzusammenarbeit wird der neue Standard. Daher ist es wichtig, dass technologische Fortschritte die organisationsübergreifende Zusammenarbeit ständig verbessern. Vive XR Suite wurde dafür entwickelt, mit den führenden Spatial-Computing-Anwendungen auf dem Markt ein nahtloses Erlebnis zu ermöglichen, das bei Nutzern mit und ohne XR-Geräte die Produktivität und das Engagement steigert. Wir haben mit den besten Talenten der Branche gearbeitet, und zusammen treiben wir die nächste Revolution in der geschäftlichen Zusammenarbeit voran.'



Vive XR Suite ist auf geschäftliche Anforderungen angepasst und umfasst die folgenden Funktionen, durch die das Paket für Firmen jeder Größe von Nutzen ist:



- Einmalige Anmeldung (Single Sign-On, SSO): Die Anmeldung mit einem Account bietet sicheren Zugriff auf alle Apps der XR Suite.

- Geräteübergreifende Unterstützung: Vollständige Interaktion zwischen PC, Handy, Tablet und den meisten VR-Geräten

- Globaler Zugang/globale Unterstützung: In allen Regionen sichere, auf Leistung/Zugänglichkeit/Stabilität optimierte Server, eine erweiterte, mehrsprachige Nutzeroberfläche und lokaler Kundendienst für jede Region.

- Einheitliche Bedienung/einheitliches Erlebnis: Einheitliches Erscheinungsbild und anpassbare 3D-Welten/Oberflächen für alle Apps.

- Anpassbarer Avatar: Jeder Avatar kann angepasst werden, um die eigene Identität perfekt zum Ausdruck zu bringen.

- Tiefe Verlinkung: Bequemer Einstieg in virtuelle Sitzungen über einen einfachen Weblink (demnächst verfügbar).

- Unternehmensverwaltung: Zentrale und sichere Unternehmensverwaltung der Anwendungen und Nutzer.



App-Übersicht der Vive XR Suite:





VIVE Sync: Meetings auf einem neuen Niveau



VIVE Sync ist die VR-Gesamtlösung für Meetings und Zusammenarbeit. Das sichere und intuitive VR-Werkzeug ermöglicht es Teams und Partnern, sich miteinander zu verbinden und in einem gemeinsamen virtuellen Raum zusammenzuarbeiten. Mit Sync ist es leicht, den eigenen Avatar anzupassen, ein privates Konferenzzimmer zu erstellen und Auge in Auge mit Kollegen auf der ganzen Welt zu arbeiten. „Vive Sync geht über das Plus an Produktivität hinaus, weil die realistischen Avatare, die unkomplizierte Bedienung und die reibungsfreien Werkzeuge es Teams ermöglichen, Beziehungen und eine Erfolgskultur aufzubauen, als säßen sie einander gegenüber“, so David Sapienza, AVP Content Production bei HTC Vive. 'Als Teil der Vive XR Suite bietet Vive Sync Nutzern eine sichere und bequeme Möglichkeit, VR in Vorgänge zu integrieren und so Zusammenarbeit, Effizienz und Teamverständnis zu verbessern.'

Eigentlich sollte es für die Vive XR Suite bereits im Oktober 2020 losgehen - nach einem Start in China verzögerte sich aber offenbar die Auslieferung in der EMEA-Region, Australien, Neuseeland und Taiwan. Laut Mixed.de ist das Office-Paket für Arbeit, Kooperation und Lernen in VR mittlerweile auch in diesen Regionen erhältlich - und somit auch in Europa bzw. Deutschland.Wie das Magazin berichtet, bietet HTC verschiedene Zahlungsmodelle an. Entsprechende Bestellmöglichkeiten und Infos gibt es auf der offiziellen Internetseite . In der Suite enthalten sind fünf Anwendungen, mit denen man mit VR-Headsets zusammenarbeiten, Vorträge halten und vieles mehr erledigen kann. Meist handelt es sich dabei um leicht abgewandelte Fassungen bewährter Apps wie Engage ("Sessions") oder VRChat ("Social"). Unterstützt werden laut Pressemitteilung "die meisten VR-Geräte", aber auch Handys, Tablets und klassische PCs mit Monitor. HTC erläutert:Im vergangenen Herbst haben wir in unserem Special zu Social-VR übrigens schon ein wenig in HTCs neues Office-Paket und einige Konkurrenzprodukte hineingeschnuppert.