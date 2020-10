Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn: Die Alten Götter kehren in der Erweiterung zurück

Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn (Android, iPad, iPhone, Mac, PC)

Am 17. November 2020 erscheint die nächste Hearthstone-Erweiterung mit dem "Der Dunkelmond-Wahnsinn". Die Alten Götter - zeitlose Wesen von "schrecklicher Macht", die einst über Azeroth herrschten, als die Welt noch jung war - haben den Dunkelmond-Jahrmarkt als Ort ihrer Rückkehr ausgewählt und führen Spieler mit 135 neuen Karten in Versuchung, die mit ihrer Verderbnis befleckt sind.Blizzard: "Der Dunkelmond-Wahnsinn knüpft an die beliebte Hearthstone-Erweiterung Das Flüstern der Alten Götter aus dem Jahr 2016 an. Ikonische und legendäre Diener wie C'Thun und Yogg-Saron kehren (in überraschend neuer Gestalt) zurück und ermöglichen es Spielern, sich ihre erstaunlichen, spielentscheidenden Mächte zunutze zu machen. Sollten sie es wagen, können Spieler auch Artefakte der Alten Götter einsetzen - mächtige Zauber, die von den gefürchtetsten legendären Dienern aus Das Flüstern der Alten Götter inspiriert wurden.""Schlüsselwort: Verderben - Karten mit dem Schlüsselwort Verderben entfesseln ihre unheimliche Energie, wenn sie Zeugen unglaublicher Macht und Zerstörungsgewalt werden. Wenn ihr eine Karte mit Verderben in der Hand haltet, müsst ihr nur eine andere Karte mit höheren Manakosten ausspielen, um den Bonuseffekt zu ermöglichen."Das "Megapaket" zu Der-Dunkelmond-Wahnsinn ist ab heute für 79,99 Euro verfügbar und enthält 85 Kartenpackungen dieser Erweiterung - davon fünf goldene Kartenpackungen (die nur goldene Karten enthalten). Zusätzlich gibt es noch eine zufällige goldene legendäre Karte; den Hexenmeisterhelden N'Zoth; den Kartenrücken N'Zoth; Boni für Hearthstone: Schlachtfeld, die bis zur nächsten Erweiterung anhalten; und Frühzugang zum kommenden Spielmodus Hearthstone: Duelle. Außerdem ist das Paket zu Der Dunkelmond-Wahnsinn für 39,99 Euro verfügbar. Es enthält 45 Packungen dieser Erweiterung, eine zufällige legendäre Karte, den Kartenrücken N'Zoth und Frühzugang zu Hearthstone: Duelle."Das ist ein großer Moment für Hearthstone. Spieler können sich nicht nur auf die Erweiterung Der Dunkelmond-Wahnsinn freuen, sondern auch auf den brandneuen Spielmodus Duelle und eine grundlegende Überarbeitung des Fortschrittssystems im Spiel", so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Während Hearthstone sich weiterentwickelt und wächst, liegt unser Fokus darauf, weiterhin eine einzigartig tiefgründige und spannende Spielerfahrung zu bieten, und wir gehen davon aus, dass Spieler angesichts all dieser neuen Inhalte durchdrehen werden."Außerdem werden das Fortschrittssystem des Hauptspiels überarbeitet und der neue PvP-Spielmodus "Duelle" eingebaut ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: EntwicklerPräsentation