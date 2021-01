Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn: Mini-Set: Das Dunkelmond-Rennen startet heute

Blizzard Entertainment wird im Laufe des heutigen Tages das "Mini-Set: Das Dunkelmond-Rennen" für Hearthstone veröffentlichen. Es enthält vier legendäre, eine epische (x2), 14 seltene (x2) und 16 gewöhnliche Karten (x2), die man allesamt in den Kartenpackungen aus "Der Dunkelmond-Wahnsinn" finden könnt. Es ist also eine Erweiterung für die letzte Erweiterung. Außerdem ist es "zum allerersten Mal" möglich, das gesamte Set mit 66 Karten im Spiel oder im Shop für 14,99 Euro oder 2.000 Gold zu kaufen. Blizzard : "Schnallt euch an und geht beim gefährlichsten und rasantesten Wettkampf von ganz Azeroth an den Start: dem Dunkelmond-Rennen! Egal ob raketengetrieben, vierbeinig oder schwebend - alles ist erlaubt, sobald der Startschuss fällt. Dann zählt nur noch eines: nämlich in einem Stück die Ziellinie zu überqueren. (...) Das Mini-Set: Das Dunkelmond-Rennen beinhaltet vier legendäre Diener. Drei davon sind legendäre Rennfahrer, die jeweils eine Erweiterung aus dem Jahr des Phönix wieder aufleben lassen. (...) Kartenmechaniken des ganzen Jahres kehren zurück! Ihr könnt euch also auf schleichende Verderbnis, inaktive Gefahren, Rennfahrer mit Zauberschub und mehr Experimente mit Doppelklassen freuen."Die neuen Karten könnt ihr euch hier im Detail anschauen. Zusammen mit dem Mini-Set erscheint heute Patch 19.4 mit neuen Helden und Dienern für den Schlachtfeldmodus, einem Update zur Mitte der Duellsaison, eine neue Arenarotation und Fehlerbehebungen ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Übersicht zum Launch