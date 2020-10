Drawn to Life: Two Realms: Neuer Knobelplattformer mit magischem Zeichenstift für Switch durchgesickert

Die taiwanesische Alterseinstufung ( www.gamerating.org.tw ) erwies sich in den vergangenen Wochen als zuverlässige Leak-Quelle. Auch gestern berichtete Gematsu.com unter Verweis auf die Seite von einem durchgesickerten Titel - und zwar vom Knobelplattformer mit magischem Zeichenstift Drawn to Life: Two Realms . Er ist dem (wahrscheinlichen) Gerücht nach für Nintendo Switch in Arbeit.

Screenshot - Drawn to Life: Two Realms (Switch)

Ein Termin wird in der Datenbank nicht genannt, wohl aber ein kleiner, sehr allgemein gehaltener Beschreibungstext über den Spielablauf: "Drawn to Life ist ein Spiel, in dem der Spieler seinen eigenen Charakter, Waffen, Zubehör, Plattformen und Objekte zeichnen muss." Dies galt natürlich bereits in den Vorgängern Drawn to Life: Mal-Held sein zum Test ) und Drawn to Life: SpongeBob Schwammkopf und der magische Stift zum Test ). In den Hersteller-Feldern der Datenbank wird überall Publisher 505 Games genannt; bei den Vorgängern waren 5th Cell bzw. Altron für die Entwicklung zuständig.Dem Magazin ist zudem aufgefallen, dass am 12. Oktober die entsprechende Domain Drawntolifegame.com registriert worden sei . Man könne anhand der genannten Agentur aber noch nicht erkennen, ob 505 Games als Auftraggeber dahinter steckte.