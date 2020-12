Drawn to Life: Two Realms: An die Stifte, fertig, los! Das kreative Knobelabenteuer geht weiter

Mehr als 50 neue Musiktitel des ursprünglichen Komponisten

Eine opulente 2D-Welt des bekannten Original-Sprite-Künstlers

Eine Fortsetzung der Geschichte aus der Feder des damaligen leitenden Produzenten von Drawn to Life und Drawn to Life: The Next Chapter."

Am 7. Dezember 2020 haben Digital Continue und 505 Games den Puzzle-Plattformer Drawn to Life: Two Realms für PC, iOS, Android und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzterreviews bis dato "größtenteils positiv" sind, wird noch bis zum 14. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Bei Google Play werden hingegen nur 5,49 und im App Store sogar nur 4,49 Euro fällig. Im deutschen eShop steht der Titel aktuell hingegen noch nicht bereit.Der Hersteller schreibt: "Drawn to Life: Two Realms beginnt einige Jahre nach dem Ende von Drawn to Life: The Next Chapter. Die Spieler treten wieder mit Mari, Jowee und all ihren Lieblingscharakteren in Verbindung, während sie zwischen dem Reich der Raposa und dem der Menschen reisen, um das Geheimnis des Schattens zu lüften. Das Action-Adventure-Plattform-Spiel enthält Dutzende einzigartige Spielzeuge, über 100 Fantasiekämpfe und mehr als 70 Menschen und Raposa, mit denen Spieler interagieren können. Sie können mit Millionen von Farben und zahlreichen einzigartigen Aufklebern experimentieren, die endlose Stunden der individuellen Gestaltung freischalten und sie auf ihrer Reise begleiten.Viele der Original-Entwickler haben ihren Teil zu diesem jüngsten Titel der Drawn to Life-Reihe beigetragen:"Die Wiederbelebung der beliebten Drawn to Life-Reihe ist ein großer Schritt, nicht nur für uns, sondern vor allem für die treuen Fans, die seit unzähligen Jahren auf eine Fortsetzung warten", so Neil Ralley, Präsident von 505 Games. "Drawn to Life: Two Realms knüpft an die Originale an, setzt bekannte Geschichten fort und modernisiert das Gameplay, das die Originalspiele so besonders gemacht hat. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie neue und alte Fans die Magie und die Fantasie erleben, die von Drawn to Life: Two Realms erweckt wird."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer