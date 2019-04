Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords: Obsidian wollte Nachfolger mit monströsen uralten Sith-Lords - 4Players.de

Obsidians Chris Avellone hat im Gespräch mit vg247.com einige Details über Star Wars: Knights of the Old Republic 3 verraten. Das Spiel wurde demnach mehrmals vom Entwickler gepitcht, durfte jedoch nie umgesetzt werden. Ein Hauptgrund dafür, dass es wieder und wieder abgelehnt wurde, könnte gewesen sein, dass ein internes Team bei Lucas Arts das Spiel selbst umsetzen wollte, so Avellones Spekulation:



"Ich kenne eine Menge Leute, die es hätten spielen wollen, aber offensichtlich wären die Zahlen vielleicht nicht groß genug gewesen - oder was auch immer - also ich kenne den Deal nicht. (...) An uns hat es jedenfalls nicht gelegen!" Bereits Darth Revan habe in Teil 2 einen größeren Plan gehabt, da im Hintergrund größere Manipulationen abliefen:



"Das dritte Spiel band dich als Spielercharakter ein, indem du Revan folgtest und verlegte den Kampf dann zu den wirklich alten Sith-Lords, welche weitaus beängstigender sind als die Darths, die auftauchen. Diese Typen wären einfach nur Monster gewesen. Sie hätten ein Macht-Level gehabt, das beachtlich ist, gleichzeitig hättest du aber einen tieferen Einblick in ihre Psyche bekommen können - in ihre Persönlichkeit, ihre Geschichte, und sogar wie sie mit dem Spieler umgehen, wie sie mit dem Spieler sprechen, die verschiedenen Kräfte, die sie kultiviert und entwickelt haben."



Als Ancients hätten sie nicht nur Sternensysteme, sondern weite Streifen der Galaxie beherrscht - wodurch sie vielen Welten, Sternensystemen oder Ansammlungen von Monden ihren Stempel aufgedrückt hätten. Man hätte die schrecklichen Auswirkungen erkennen können. Teile der Umgebungen hätten praktisch Geschichten darüber erzählt. Zudem hätten diese bösartigen Wesen vielseitige Hinetrgrundgeschichten bekommen, die der Spieler hätte aufdecken können - im Gegensatz zu Snoke in den neueren Filmen, der zu mysteriös und unnahbar geblieben sei. Das "wäre ein großartiger, epischer Weg, die Trilogie zu Ende zu führen. Die Old Republic ist da draußen. Wir haben nur keine Chance bekommen, sie umzusetzen."