Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords: Erscheint am 8. Juni 2022 für Switch

Entwickler Aspyr bringt nach Knights of the Old Republic auch KOTOR 2: The Sith Lords auf die Switch. Der neuste Ableger soll schon am 8. Juni 2022 erscheinen.Nach Veröffentlichung des Hautspiels soll zu einem späteren Zeitpunkt auch noch die Restored-Content-Mod als kostenloser DLC erscheinen. Diese biete neue Dialoge und Interaktionen, eine Bonusmission mit HK-47 und ein neues, überarbeitetes Ende.Der folgende Trailer zeigt Eindrücke des Rollenspiels. Aspyr und Saber Interactive arbeiten außerdem an einem Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic , das für PC und PS5 erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer