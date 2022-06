Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords: Im Original fehlende Inhalte werden hinzugefügt

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: Neuer Spielstand für fehlende Inhalte erforderlich

Zusätzlicher Inhalt kommt gratis für die Nintendo Switch

Was fehlt denn im Original?

Für das Nintendo Switch-Re-Release wurden die dem Original fehlenden Inhalte von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 im dritten Quartal des Jahres angekündigt.Bei den bislang fehlenden Inhalten aus der Originalversion von Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, wie der vollständige Name des Titels lautet, handelt es sich vor allem um neue Missionen und Dialoge. Weitere Inhalte, die sich durch den gesamten Verlauf des Spiels ziehen, sollen ebenfalls hinzugefügt werden. Die Neuerungen sind so stark mit dem restlichen Teil des Games verwoben, dass ihr einen neuen Speicherstand anlegen müsst - und somit von vorne startet.Bekannt wurde die Neuigkeit dank eines Tweets des Entwicklers Aspyr, der außerdem bestätigte : "Ihr müsst ein neues Spiel mit aktiviertem DLC-Inhalt starten, um auf die zusätzlichen Inhalte zugreifen zu können, aber nachdem der DLC veröffentlicht wurde und ihr dennoch euren Nicht-DLC-Durchgang beenden wollt, könnt ihr auf die Speicherdateien des Basisspiels zugreifen, indem ihr den DLC im Hauptmenü des Spiels deaktiviert".Die bisher in Star Wars: Knights of the Old Republic 2 fehlenden werden kostenlos zum Download bereitstehen, wenn sie im späteren Verlauf des Jahres als DLC für die Nintendo Switch-Version hinzugefügt werden.Laut Entwickler wird es spannendere Konversationen mit den Crew-Mitgliedern geben und die im Spiel gefällten Entscheidungen sollen einen größeren Einfluss auf den restlichen Verlauf der Handlung haben, was in einem verbesserten Ende mündet. Darüber hinaus sollen es gleich eine Vielzahl frischer Quests und Herausforderungen in der gesamten Galaxie in den DLC schaffen.Knights of the Old Republic 2 wurde von Obsidian Entertainment entwickelt und ist 2004 erschienen. Allerdings fehlten im Spiel einige von Obsidian vorgesehene Elemente, Entscheidungen und sogar der angesprochene Einfluss auf das Ende, da Lucas Arts das Spiel pünktlich veröffentlichen wollte. Die Entwickler selbst baten später um einen Patch für die Veröffentlichung der fehlenden Elemente, dieser wurde aber nie von offizieller Seite bereitgestellt.Auf Basis bisheriger Informationen ist unklar, in welchem Umfang der fehlende Content nachgeliefert wird. Es ist aber anzunehmen, dass große Teile der bekannten Inhalte endlich nachgereicht werden.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer