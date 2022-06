Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords: Bug verhindert Abschluss des Spiels

Star Wars: KOTOR 2 nicht abschließbar - Kein konkreter Termin für Bugfix in Sicht





Yes, we are aware and our dev team is working on delivering the patch as soon as possible. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience in the meantime!



— Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022

Entwickler Aspyr gab jüngst über Twitter bekannt, man wisse davon, dass sich Star Wars: Knights of the Old Republic 2 auf der Nintendo Switch aktuell nicht komplettieren lasse.Das in Austin, Texas ansässige Entwicklerstudio machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen damit, Spiele auf neue Plattformen zu portieren, darunter auch einige Star Wars-Titel. Erst jüngst veröffentlichte man die Nintendo Switch-Version des schon 2004 ursprünglich erschienenen Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Doch diese sorgt nun eher für Probleme.Nachdem sich ein Spieler über Twitter bei Aspyr über einen Bug, der die Switch-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 zum Abstürzen bringt, beschwerte, gestand sich das Studio den Fehler ein und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Man wisse bereits von dem Fehler und arbeitet daran, den Patch so schnell wie möglich bereitzustellen.Bei dem Fehler handelt es sich genauer genommen um einen Crash inmitten der "Basilisk Crash"-Cutszene, genau nachdem man auf Onderon landet. Aspyr erklärte bereits vor wenigen Tagen auf seiner Support-Seite, dass man mehrere Reports von betroffenen Spielern erhalten habe. Besonders unglücklich: Die besagte Stelle im Spiel ereilt uns auf ungefähr der Hälfte der gesamten Kampagne. So ist bereits vorab ein großer Teil des Titels unspielbar.Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für einen Fix des Bugs gibt es bislang keines. Besonders bedrücken dürfte dies Fans der Reihe, die sich nach Aspyrs Ankündigung in der vergangenen Woche, man würde der Switch-Version Inhalte hinzufügen, die selbst dem originalen Star Wars: Knights of the Old Republic 2 von 2004 verwehrt blieben , besonders gefreut haben.Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer