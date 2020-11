Tin Can: Blechbüchse ist ins Early-Access-All gestartet

Am 30. Oktober 2020 haben Tin Can Studio ihren Weltraum-Survival-Trip Tin Can im Early Acces für PC veröffentlicht, wo er in voraussichtlich sechs Monaten zusammen mit der Community fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 5. November ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 62 Reviews positiv).In Tin Can wird schwebt man gefangen in einer kleinen Rettungskapsel durchs All und muss die defekten Systeme so lange in Gang halten, bis Hilfe eintrifft. Als Techniker verfügt man dabei über ein gewisses Grundverständnis der Hardware - kennt sich mit den spezifischen Anlagen der Kapsel aber nicht aus. Man konsultiert daher das jederzeit verfügbare und auch als Download erhältliche Handbuch, um die Geräte auseinanderzubauen, zu reparieren oder im Notfall gar abzuschalten. Dabei sollen mehrere komplexe Systeme so miteinander verbunden sein, dass unterschiedliche Defekte sehr verschiedene Auswirkungen haben können.Letztes aktuelles Video: EarlyAccessTrailer