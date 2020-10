Darkest Dungeon: The Board Game: Kooperativer Dungeon-Crawler als Brettspiel bei Kickstarter

Bei Kickstarter läuft momentan eine Finanzierungskampagne für Darkest Dungeon: The Board Game , und zwar sehr erfolgreich. Schon über 15.500 Personen haben das Projekt unterstützt und dafür gesorgt, dass das Ursprungsziel bei 300.000 Dollar ziemlich rasant erreicht wurde. Der Geldzähler steht aktuell bei über 2,1 Mio. Dollar und daher wurde schon eine große Ladung an Zusatzzielen erreicht. Die Umsetzung wird von Mythic Games realisiert. Die Kickstarter-Kampagne endet am 6. November 2020 um 21:00 Uhr.Für 100 Dollar erhält man auf Kickstarter das Hauptspiel (ohne Versandkosten). Für 150 Dollar gibt es das Hauptspiel und die Erweiterung Crimson Court (ohne Versandkosten). Das Spiel wird u.a. auch auf Deutsch angeboten. Aktuell ist es nicht geplant, dass das Brettspiel im Einzelhandel erhältlich sein wird.Darkest Dungeon: The Board Game ist ein kooperativer Dungeon-Crawler für bis zu vier Spieler - und wie beim Vorbild ( Darkest Dungeon ) kämpfen die Spielfiguren nicht nur gegen allerlei Gegner, sondern auch gegen den Wahnsinn. Das Spiel wird in Kampagnen mit elf Missionen gespielt. Um das "Dunkelste Verlies" selbst zu erreichen, müssen die Spieler drei Missionen pro Bedrohungsstufe absolvieren und den Boss besiegen. Danach werden sie stark genug sein, um sich den Schrecken des Darkest Dungeon zu stellen. Zwischen den Missionen ruht sich die Truppe in der Stadt aus und erholt sich von dem körperlichen und geistigen Trauma.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer