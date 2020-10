The Red Lantern: Der Überlebenskampf in der Wildnis Alaskas hat begonnen

Eine dynamische Welt, die sich während des Spielens verändert

Fast 100 Begegnungen mit unterschiedlichen Ergebnissen

Items und Verbesserungen, die du erhältst, während du mehr über deine Umgebung erfährst

Acht unterschiedliche Hunde mit eigener Persönlichkeit, die du zu deinem Team hinzufügen kannst

Am 22. Oktober 2020 haben Timberline Studio ihr narratives Survival-Abenteuer The Red Lantern für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Epic Games Store und eShop wird noch bis zum 29. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro bzw. 20,99 Euro gewährt. Ob die letztes Jahr im Rahmen von ID@Xbox angekündigte Umsetzung für Xbox One ebenfalls noch erscheinen wird, ist nicht bekannt.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Red Lantern ist ein handlungsbasiertes Rogue-Lite-Spiel, in dem es ums Überleben geht. Du bist mit deinen fünf Schlittenhunden vom Weg abgekommen. Nun musst du die sich stets wandelnde Wildnis Alaska durchqueren, um wieder nach Hause zu finden."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch