Sunshine Manor: Horror-Rollenspiel im 8-Bit-Stil erfolgreich auf Kickstarter

Am 7. Oktober 2020 haben Fossil Games eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Retro-Horror-Rollenspiels Sunshine Manor lanciert, das pünktlich zu Halloween 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Inzwischen ist das Finanzierungsziel von 20.000 Pfund (22.052 Euro) erreicht worden. Aktuell haben 410 Unterstützer 23.293 Euro zugesagt und damit auch das erste Zusatzziel (zwei Extrasongs für den Soundtrack) genommen. Weitere Unterstützungen sind noch bis zum Ende der Kampagne am 6. November möglich.Sunshine Manor ist als Prequel zum 2016 für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten 16-Bit-Horror Camp Shunshine konzipiert. Dieses Mal ist man allerdings im 8-Bit-Stil unterwegs, um eine Nacht im titelgebenden Spukhaus zu verbringen. Interessenten können die Mutprobe auf Valves Download-Portal bereits auf die Wunschliste setzen sowie in Form eines kostenlosen Prologs ausprobieren. Auf Switch ist sogar eine physische Anthology Edition geplant, die sowohl Sunshine Manor als auch Camp Sunshine enthält:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer