Assassin's Creed (Netflix): Netflix entwickelt Serien auf Basis der AC-Reihe, zunächst eine Live-Action-Adaption

Netflix hat eine Vereinbarung mit Ubisoft zur Entwicklung von Inhalten auf Grundlage von Assassin's Creed geschlossen. Der Streaming-Gigant wird mehrere Projekte in Angriff nehmen, darüber eine Live-Action-Adaption (mit echten Schauspielern), aber auch animierte Serien und Animes sind ein Teil der Vereinbarung. Die erste in Entwicklung befindliche Serie wird als "episches, genre-überspannendes Live-Action-Projekt" beschrieben. Jason Altman und Danielle Kreinik von Ubisoft Film & Television werden die ausführenden Produzenten sein. Aktuell wird ein Showrunner gesucht. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Peter Friedlander (Vice President, Original Series, Netflix): "We're excited to partner with Ubisoft and bring to life the rich, multilayered storytelling that Assassin's Creed is beloved for. From its breathtaking historical worlds and massive global appeal as one of the best selling video game franchises of all time, we are committed to carefully crafting epic and thrilling entertainment based on this distinct IP and provide a deeper dive for fans and our members around the world to enjoy."