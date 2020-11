Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues: Prügelspiel für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht

Aktualisierung vom 25. November 2020, 09:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 27. Oktober 2020, 19:16 Uhr:

"Mehrseitige Handlung - Enthält eine ganz neue Geschichte mit einzigartigen Zwischensequenzen und wählbaren Dialogen, um im Zuge der Handlung der Kampagne die Kontrolle über Daniel und seine Schüler beim Miyagi-Do Karate zu übernehmen. Oder wähle ihre Rivalen, Johnny Lawrence und seine Schüler der Cobra Kai, um die Geschichte aus ihrer Sicht zu spielen. Wenn du beide Perspektiven der Handlung durchspielst, wird das ultimative Finale freigeschaltet.

RPG-artiger Dojo-Fortschritt - Beherrsche 40 einzigartige Fähigkeiten und verbessere die Werte deiner Charaktere, während du deine Karatekünste einsetzt, um deine Gegner zu schlagen.

Charaktertausch-System - Wähle dein Dojo und tausche deine Lieblingscharaktere darin nahtlos aus z. B. Miyagi-Dos Daniel, Robby, Sam und Demetri; oder Cobra Kais Johnny, Miguel, Hawk und Tory.

Erlebe die Welt von Cobra Kai - Erkunde Los Angeles in 28 Missionen, in denen du Charaktere und Feinde aus der Show triffst!

Authentisches "Cobra Kai"-Erlebnis - Mit den Stimmen von William Zabka, Ralph Macchio und anderen hochkarätigen Schauspielern sowie dem exklusiven Soundtrack der Entwickler der Show Cobra Kai."

Am 24. November haben GameMill Entertainment und Flux Games Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues wie angekündigt auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download im eShop kostet wie bei den anderen Versionen 39,99 Euro.GameMill Entertainment (u.a. Nickelodeon Kart Racers 2, G.I. Joe: Operation Blackout) hat Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Spiele-Umsetzung der Netflix-Serie wird am 24. November auch für Switch erscheinen. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.Das Spiel wird als Beat'em-Up-Abenteuer à la Streets of Rage und Co. beschrieben, in dem man unterschiedliche Charaktere mit speziellen Movesets, Komboangriffen, Fortschrittssystem, ultimativen Angriffen etc. steuern kann. Auch ein Charaktertausch in Echtzeit ist laut Entwickler möglich.Produktbeschreibung laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer