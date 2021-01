Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues: Prügelspiel zur Netflix-Serie schlägt auch auf PC zu

Mehrseitige Handlung - Enthält eine ganz neue Geschichte mit einzigartigen Zwischensequenzen und wählbaren Dialogen, um im Zuge der Handlung der Kampagne die Kontrolle über Daniel und seine Schüler beim Miyagi-Do Karate zu übernehmen. Oder wähle ihre Rivalen, Johnny Lawrence und seine Schüler der Cobra Kai, um die Geschichte aus ihrer Sicht zu spielen. Wenn du beide Perspektiven der Handlung durchspielst, wird das ultimative Finale freigeschaltet.

RPG-artiger Dojo-Fortschritt - Beherrsche 40 einzigartige Fähigkeiten und verbessere die Werte deiner Charaktere, während du deine Karatekünste einsetzt, um deine Gegner zu schlagen.

Charaktertausch-System - Wähle dein Dojo und tausche deine Lieblingscharaktere darin nahtlos aus z. B. Miyagi-Dos Daniel, Robby, Sam und Demetri; oder Cobra Kais Johnny, Miguel, Hawk und Tory.

Erlebe die Welt von Cobra Kai - Erkunde Los Angeles in 28 Missionen, in denen du Charaktere und Feinde aus der Show triffst!

Authentisches "Cobra Kai"-Erlebnis - Mit den Stimmen von William Zabka, Ralph Macchio und anderen hochkarätigen Schauspielern sowie dem exklusiven Soundtrack der Entwickler der Show Cobra Kai.

Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC) Screenshot - Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PC)

Am 5. Januar 2021 haben Flux Games und GameMill Entertainment den bereits für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen Koop-Brawler Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues auch für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo bislang sämtliche Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 12. Januar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Wähle eine Seite, meistere deine Moves und stell dich deinem Schicksal in einem epischen 'Beat 'em up'-Abenteuer, das der beliebten Show nachempfunden ist. Kontrolliere die 8 Spielcharaktere mit umfassenden Movesets, Komboangriffen, Fortschrittssystem, Charaktertausch in Echtzeit, Ultimativen Angriffen und vielem mehr! 34 Jahre nach den Ereignissen des 1984 All Valley Karate Tournament geht die Feindschaft zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence weiter. Jetzt kannst du den Kampf bestimmen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer