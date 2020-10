Part Time UFO: HAL Laboratory veröffentlicht actionreiches Puzzlespiel mit Ufo für Switch

Erledigt kuriose Gelegenheitsjobs…als Lasten-UFO mit fettem Greifarm: Das ist das Prinzip hinter dem Puzzlespiel Part Time UFO von HAL Laboratory und Publisher Nintendo, das ab sofort zum Preis von 8,99 Euro für Switch erhältlich ist . Die Ankündigung erfolgte in der heutigen Nintendo Direct.Das charmante Stapelspiel Part Time UFO erscheint für Nintendo Switch samt Joy-Con-Steuerung, lokalem Spiel für zwei Spieler*, brandneuen Herausforderungen und konsolenexklusiven Modi.Fliege in Part Time UFO mit Jobski, dem UFO, herum und erledige kuriose Gelegenheitsjobs. Hilf auf einer Farm, unterstütze Cheerleader, koche das ultimative Dessert in einem Restaurant, baue Schlösser und vieles mehr! Wo auch immer Jobski ankommt, gibt es sicher viele Jobs zu erledigen. Hier dreht sich alles um Jobskis Klaue! Verwende den Klaue, um Objekte zu greifen, zu verschieben und zu stapeln, um somit Aufträge abzuschließen.Im Zwei-Spieler-Modus kannst du einen Joy-Con an einen Freund weitergeben. Erledigt eure Aufgaben gemeinsam mit der Macht des Teamworks!Die Nintendo Switch-Version verfügt über zwei exklusive Modi. Wie hoch kannst du stapeln? Zeige deine Stapelkünste im Modus „Stapeln ohne Ende“ und erreiche neue Bestzeiten. Stelle dich der Herausforderung allein oder gib einen Joy-Con-Controller an einen Freund weiter, um miteinander oder gegeneinander zu spielen.Du glaubst, deine Arbeit ist erledigt? Falsch gedacht! Wenn alle Teilzeitjobs erledigt sind, wird die Schatzinsel freigeschaltet. Dieses Rätselparadies kannst du im lokalen Ko-op-Modus auch zu zweit erkunden. Überwinde in diesem Miniabenteuer immer kniffligere Rätsel und arbeite dich von Raum zu Raum vor!Mitarbeiter des MonatsLeg dich besonders ins Zeug, um Medaillen zu verdienen und so neue Jobs freizuschalten! Mit etwas Geschick und ein wenig Planung wird Jobski in Nullkommanichts das höchst dekorierte UFO der Galaxie sein!Ändere deinen Look mit schicken Outfits!Verdiene Münzen, indem du Jobs erledigst, und tausche sie gegen neue Kostüme ein. Das Tragen dieser kann Jobski ein ganz neues Aussehen und neue Fähigkeiten verleihen Wie wäre es mit stylischen Tigerstreifen oder einem coolen Ninja-Anzug?Viele Freunde (und Feinde?)Von einem wortkargen Schiffskapitän, einem ungeschickten Museumskurator oder einem dubiosen Professor bis hin zu Elefanten, Hunden und Hamstern - alle feuern Jobski während der Arbeit an, seufzen laut, wenn Jobski scheitert, und zeigen noch allerlei anderer Emotionen. Einige von ihnen tarnen sich sogar und beobachten dich aus dem Hintergrund...Job? Welcher Job? Manchmal muss sich ein UFO einfach mal der künstlerischen Seite seines unidentifizierten fliegenden Herzens zuwenden. Erstelle lustige oder künstlerische Formen und zeige all deinen Freunden die Früchte deiner Arbeit!"