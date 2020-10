AMD Radeon: RX 6800, RX 6800 XT und RX 6900 XT angekündigt; Details, Preise und erste Performance-Werte

Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC) Screenshot - AMD Radeon (PC)

Termin: 08.12.2020

Preis: 999 Dollar

Boost-Taktfrequenz: bis zu 2250 MHz

Spielfrequenz: bis zu 2015 MHz

bis zu 16 GB GDDR6 Speicher (256-Bit)

Infinity Cache: 128 MB

Recheneinheiten (Compute Units): 80

Max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32): 23,04 TFLOPs

Stream-Prozessoren - FP32-ALUs: 5120

Ray Accelerators: 80

Textureinheiten: 320

Total Board Power (TBP): 300 W

Netzteil-Empfehlung: 850 W

Termin: 18.11.2020

Preis: 649 Dollar

Boost-Taktfrequenz: 2250 MHz

Spielfrequenz: 2015 MHz

bis zu 16 GB GDDR6 Speicher (256-Bit)

Infinity Cache: 128 MB

Recheneinheiten (Compute Units): 72

Max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32): 20,74 TFLOPs

Stream-Prozessoren - FP32-ALUs: 4608

Ray Accelerators: 72

Textureinheiten: 288

Total Board Power (TBP): 300 W

Netzteil-Empfehlung: 750 W

Termin: 18.11.2020

Preis: 579 Dollar

Boost-Taktfrequenz: 2105 MHz

Spielfrequenz: 1815 MHz

bis zu 16 GB GDDR6 Speicher (256-Bit)

Infinity Cache: 128 MB

Recheneinheiten (Compute Units): 60

Max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32): 20,74 TFLOPs

Stream-Prozessoren - FP32-ALUs: 3840

Ray Accelerators: 60

Textureinheiten: 240

Total Board Power (TBP): 300 W

Netzteil-Empfehlung: 650 W

"Boost-Taktfrequenz ist die maximale Frequenz, die auf der GPU unter stoßweiser Volllast erreicht werden kann. Die Erreichbarkeit, Häufigkeit und Dauer der Boost-Taktung variiert basierend auf mehreren Faktoren, darunter u. a.: thermale Bedingungen und Variation in Anwendungen und Workloads.

Spielfrequenz ist die erwartete GPU-Taktung beim Ausführen typischer Gaming-Anwendungen, eingestellt auf die TGP (Total Graphics Power - Gesamtleistung der Grafikkarte). Tatsächliche Taktraten-Ergebnisse von Spielen können abweichen."

AMD hat heute nachgelegt und die nächste Grafikkarten-Generation auf Basis der RDNA-2-Architektur offiziell angekündigt. Drei Modelle aus der RX-6000er hat das Unternehmen vorgestellt: Radeon RX 6800 für 579 Dollar, Radeon RX 6800 XT für 649 Dollar und Radeon RX 6900 XT für 999 Dollar. Euro-Preise liegen aktuell nicht vor. Beide 6800-Grafikkarten sollen am 18. November erhältlich sein. Die AMD Radeon RX 6900 XT wird voraussichtlich ab dem 8. Dezember 2020 verfügbar sein.Die AMD Radeon RX 6000 Grafikkarten basieren auf der Gaming-Architektur RDNA 2, die eine bis zu zweifach höhere Leistung und bis zu 54 Prozent höhere Leistung pro Watt im Vergleich zu AMDs RDNA-basierten Grafikkarten bieten soll (laut Hersteller). Dazu gehört auch die neue AMD Infinity Cache Technologie, die bis zu 2,4 Mal mehr Bandbreite pro Watt im Vergleich zu GDDR6 AMD RDNA-basierten Architekturen zur Verfügung stellt. Der Cache funktioniert (sehr) vereinfacht gesagt als besonders schneller Zwischenspeicher als Puffer.Bei der heutigen Präsentation hob AMD u.a. hervor, dass die Radeon RX 6800 XT in 1440p- und 4K-Auflösung mit "Smart Access Memory" (leichter Performance-Gewinn im Zusammenspiel mit AMD-CPUs) und "Rage Modus" (leichter Performance-Gewinn durch Übertaktung) eine Nvidia RTX 3080 in Tests bei ausgewählten Spielen leicht übertreffen soll. Die RX 6900 XT soll auf dem Leistungsniveau einer Nvidia RTX 3090 liegen, ist dabei aber deutlich günstiger. Diese Angaben stammen von AMD und sollten daher - wie gewohnt - mit Vorsicht genossen werden. Zumal die getesteten Spiele allesamt auf Rasterisierung gesetzt haben und keine Raytracing-Features aktiviert waren.Die GPU bietet ebenfalls spezialisierte Recheneinheiten für Raytracing (Ray Accelerators), um Hardware-beschleunigtes Raytracing zu ermöglichen. Bei der heutigen Präsentation wurde dieses Feature allerdings nur beiläufig erwähnt - z.B. bei Godfall.Die RDNA-2-Architektur unterstützt DirectX 12 Ultimate und damit auch DirectX Ray Tracing 1.1, Direct Storage (noch Zukunftsmusik), Sampler Feedback Streaming, Mesh Shader und Variable Rate Shading. Außerdem wird an einer eigenen Version von DLSS (Nvidia) gearbeitet. Diese Super-Resolution-Funktion soll quelloffen sein, wird aber zum Verkaufsstart der Grafikkarten nicht startklar sein. Möglicherweise wird diese Technologie dann auch PS5 und Xbox Series X|S zur Verfügung stehen. DLSS ist eine KI-gestützte Upscaling-Technologie, welche die Bildwiederholrate bei aufwändigen Szenen stark verbessern kann, und zwar ohne Einbußen bei der Bildqualität. Auch eine Anti-Lag-Technologie (AMD Radeon Anti-Lag) ist vorgestellt worden, die schnellere Click-to-Response-Reaktionszeiten ermöglichen soll.