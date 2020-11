AMD Radeon: RX 6800 und RX 6800 XT veröffentlicht; erste Benchmark-Ergebnisse liegen vor

Termin: 18.11.2020

Preis: 649 Dollar

Boost-Taktfrequenz: 2250 MHz

Spielfrequenz: 2015 MHz

bis zu 16 GB GDDR6 Speicher (256-Bit)

Infinity Cache: 128 MB

Recheneinheiten (Compute Units): 72

Max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32): 20,74 TFLOPs

Stream-Prozessoren - FP32-ALUs: 4608

Ray Accelerators: 72

Textureinheiten: 288

Total Board Power (TBP): 300 W

Netzteil-Empfehlung: 750 W

Termin: 18.11.2020

Preis: 579 Dollar

Boost-Taktfrequenz: 2105 MHz

Spielfrequenz: 1815 MHz

bis zu 16 GB GDDR6 Speicher (256-Bit)

Infinity Cache: 128 MB

Recheneinheiten (Compute Units): 60

Max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32): 20,74 TFLOPs

Stream-Prozessoren - FP32-ALUs: 3840

Ray Accelerators: 60

Textureinheiten: 240

Total Board Power (TBP): 300 W

Netzteil-Empfehlung: 650 W





AMD veröffentlicht heute die beiden Grafikkarten Radeon RX 6800 für 579,99 Euro und RX 6800 XT für 649,99 Euro. Grafikkarten mit den entsprechenden GPUs auf Big-Navi-Architektur (RDNA 2) werden "bei gängigen Händlern und auf AMD.com" erhältlich sein. Passend dazu ist ein neuer Grafikkarten-Treiber veröffentlicht worden. Auch Godfall soll heute mit einem Update versorgt werden, das DXR 1.1-Raytracing implementieren wird.



AMD: "Basierend auf der AMD RDNA 2-Architektur bietet die Radeon RX 6800 Serie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Bildqualität und außergewöhnlicher Leistung. RDNA 2 bietet eine Reihe von Innovationen, darunter fortschrittliche Energiespartechnologie auf Hochleistungs-Recheneinheiten zur Verbesserung der Energieeffizienz um bis zu 30 Prozent pro Zyklus pro Recheneinheit. Dazu gehört auch die neue AMD Infinity Cache-Technologie, die im Vergleich zu reinen GDDR6-RDNA-basierten Architekturen eine bis zu 2,4-mal höhere Bandbreite pro Watt bietet."



Eine Anmerkung in eigener Sache: Wir hätten die Grafikkarten von AMD auch sehr gerne selbst in Benchmarks und Co. getestet und in Relation zu den GPUs von Nvidia gesetzt. Leider konnte uns AMD - auch auf mehrmalige Nachfrage - bisher keine Testmuster zusichern oder zur Verfügung stellen. Wir bleiben aber am Ball, schließlich stehen ja noch weitere Grafikkarten am Horizont ...



Daher fassen wir an dieser Stelle kurz und bündig die Ergebnisse zusammen, die zunächst von Computerbase.de stammen. Zur 649,99 Euro teuren Grafikkarte schreiben sie: "Die Radeon RX 6800 XT ist eine sehr schnelle Grafikkarte und eignet sich ohne Einschränkungen für das Spielen in 4K bei hohen Grafikdetails. Im Standard-Parcours der Redaktion erreicht 'Navi 21 XT' die GeForce RTX 3080 allerdings nicht ganz, je nach Messreihe stehen 3 bis 6 Prozent weniger FPS auf der 'Benchmark-Uhr' und auch mit Smart Access Memory (SAM) kann AMD die Lücke im Test der Redaktion nicht schließen. Dass der Parcours wie so oft in der Vergangenheit keinen gravierenden, aber in der Reihenfolge durchaus schnell einen entscheidenden Unterschied machen kann, zeigen die zusätzlich getesteten, top-aktuellen Titeln, in denen RDNA 2 teilweise sehr stark auftritt und sogar die GeForce RTX 3090 stellt." Laut ihren Ergebnissen geht die Radeon RX 6800 aus dem Duell mit der GeForce RTX 3070 als Gewinner hervor, gerade in den Bereichen Ultra-HD-Performance, Energieeffizienz und dem größeren Speicher, wobei die RX 6800 auch knapp 80 Euro teurer als die RTX 3070 ist. Nvidia liegt aber generell im Bereich Raytracing vorne und kann weiterhin mit der Upscaling-Technologie DLSS punkten. Hier muss AMD noch nachziehen. Bei den AMD-GPUs werden der größere Speicher und die leiste Lautstärke im Betrieb gelobt. Auch bei der PC Games Hardware und bei Hardwareluxx fallen die Ergebnisse ähnlich aus.





