AMD Radeon: FidelityFX Super Resolution, Hangar 21 Tech-Demo und Einblicke in die DX12U-Technologien

Bei AMD wird bekanntlich an einer eigenen Super-Sampling-Technologie zur Hochskalierung gearbeitet, die gegen DLSS von Nvidia antreten wird. FSR oder FidelityFX Super Resolution wird aber im Gegensatz zu DLSS nicht auf künstliche Intelligenz (Deep Learning) für Upscaling, Kantenglättung und Nachschärfen setzen, sondern einen anderen Ansatz wählen, dies berichtet DSOG via The Verge . Nein, der FSR-Ansatz von AMD ist noch nicht verraten worden. Dafür ist FSR als plattformübergreifende Open-Source-Software konzipiert, die also von allen interessierten Anwendern/Entwicklern eingesehen, verbessert und genutzt werden kann. Die Anwendung ist dabei nicht auf PCs begrenzt und könnte z.B. auch auf den neuen Konsolen eingesetzt werden. Wann FSR verfügbar sein wird, ist allerdings noch unklar.Des Weiteren ist passend zum Verkaufsstart von World of WarCraft: Shadowlands ein optimierter Treiber für Radeon-Grafikkarten veröffentlicht worden ( zum Download ), schließlich unterstützt das Online-Rollenspiel Schatten-Raytracing via DXR und AMD FidelityFX Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung). Das Schatten-Raytracing funktioniert sowohl auf AMD-Grafikkarten (6000er-Reihe) als auch auf RTX-Grafikkarten von Nvidia.Mit der kürzlich veröffentlichten "Hangar 21 Technology Demo" versucht AMD die Leistungsfähigkeit von RDNA 2 bzw. Fidelity FX durch DirectX 12 Ultimate zu demonstrieren - ebenfalls als Hybrid-Lösung zwischen Rasterisierung und Raytracing. Eingesetzt werden FidelityFX-Effekte wie Ambient Occlusion, Screen Space Reflections als auch DXR-Schatten und -Reflexionen. Die Hybrid-Lösung ist nötig, da Echtzeit-Raytracing sehr rechenintensiv ist und eine komplette Umstellung auf Raytracing-Rendering die Leistungsfähigkeit der aktuellen Grafikkarten übersteigen würde. AMD FidelityFX wird ist zurzeit in 35 Spielen erhältlich ( Details ).Darüber hinaus hat AMD neue Inhalte auf GPUOpen veröffentlicht . Die neue Version enthält drei neue FidelityFX-Effekte, Aktualisierungen der Entwickler-Tools sowie neue Tutorials und Videos. Einen tieferen Einblick in die Technologien ermöglichen die folgenden drei Videos, die sich auf Raytracing, Variable Rate Shading, Samplerfeedback und Mesh Shading konzentrieren - alles Features, die DirectX 12 Ultimate bietet (sowohl auf AMD- und Nvidia-GPUs, die DX12 Ultimate unterstützen).