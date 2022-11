AMD Radeon: Im Livestream werden heute neue Grafikkarten angekündigt

AMD: RDNA 3 als neue Grafikkarten-Generation

Eine Überraschung von Ubisoft

Am heutigen Abend, dem 3. November, wird AMD seine nächste Grafikkarten-Generation vorstellen: Die RDNA 3 Architektur, die in Konkurrenz zu Nvidias RTX 4000er Serie tritt.Unter dem Motto "together we advance_gaming" beginnt ab 21:00 Uhr AMDs großer Livestream auf YouTube. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird erneut Dr. Lisa Su, CEO von AMD, durch die Präsentation führen und die neuen Grafikkarten vorstellen.Während mit RDNA 3 die Architektur klar benannt wird, ist derzeit noch unklar, welche Grafikkarten AMD zeigen wird. In der Gerüchteküche heißt es jedoch seit Wochen, dass es sich um die High-End-Modelle der neuen Generation handeln wird. Diese sollen unter den Namen RX 7900 XT und RX 7900 XTX laufen und sich entsprechend an Spieler widmen, die hohe Auflösungen oder sehr hohe FPS schätzen.Bestätigt ist bisher, dass die Chips der RDNA 3-Generation in 5 nm gefertigt werden und natürlich eine verbesserte Performance und Effizienz bieten sollen. Gleichzeitig soll auch der Umgang mit Raytracing bei den neuen Grafikkarten verbessert werden.Den Livestream könnt ihr ab 21:00 Uhr auf YouTube verfolgen. Eine Angabe zur Dauer gibt es nicht.Um die neuen Grafikkarten auch direkt im Einsatz zu zeigen, wird es während der Präsentation außerdem neues Material zu The Callisto Protocol und Forspoken geben. Ersteres lässt Spekulationen zu, dass die ersten RDNA 3-Grafikkarten voraussichtlich sogar noch dieses Jahr erscheinen werden. Denn schließlich erscheint das Horrorspiel der ehemaligen Dead Space-Macher bereits am 2. Dezember 2022.Darüber hinaus soll es außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf etwas "Großartiges" von Ubisoft geben. Details dazu ließen sich weder AMD noch der französische Publisher bislang entlocken.