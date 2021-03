Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Publisher Marvelous spendet für den Schutz der Hundeschnauzeschwebefliege

Marvelous Europe Limited kooperiert mit der Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), um eine der bedrohtesten Tierarten in Großbritannien zu retten: die Hundeschnauzenschwebefliege (Blera fallax, pine hoverfly). Der Publisher von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town spendet 20.000 Pfund, um beim Bau neuer Aufzucht-Einrichtungen im "Highland Wildlife Park" der RZSS zu helfen."Trotz ihrer kleinen Größe ist die Hundeschnauzenschwebefliege ein wichtiger Pflanzenbestäuber in Nord- und Mitteleuropa, so auch in Deutschland. Die besonders in Kiefernwäldern beheimatete Schwebefliege wird durch den Rückgang ihres natürlichen Habitats immer seltener. In Großbritannien ist sie nur noch in einem kleinen Wald im schottischen Cairngorms zu finden, wobei seit sieben Jahren keine einzige erwachsene Fliege mehr in der Natur gesichtet wurde. Die von Marvelous Europe kofinanzierten Einrichtungen bieten einen Aufzuchtraum für die Larven, Platz für die erwachsenen Exemplare zum Fliegen und Paaren sowie eine Fläche für das Personal, auf der die zahlreichen Blumen vorbereitet werden können, die der Schwebefliege als Futter dienen. Mit der Spendensumme von Marvelous Europe und anderen Spendern - darunter The National Geographic Society, Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland sowie NatureScot - soll das Artenschutz- und Zuchtprogramm die Hundeschnauzenschwebefliege in Großbritannien vor dem Aussterben bewahren", heißt es in der Pressemitteilung.In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, das am 26. März für Nintendo Switch erscheinen wird, beginnen die Spieler ihre Reise in einem Kiefernwald, der an die alte Farm grenzt, die es im Spiel wiederaufzubauen gilt.