Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Zweite Erweiterungspass-Inhalte führen nach Windsee

"Diejenigen, die in Windsee einen guten ersten Eindruck hinterlassen oder in Olivingen einfach etwas Neues tragen möchten, werden sich über die herunterladbaren Schuluniformen freuen, die dem spielbaren Charakter und zehn möglichen Ehepartnern als neues Outfit zur Verfügung stehen. Romantische Momente zwischen Protagonisten und Heiratskandidaten sind mit diesem Inhalt für STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town vorprogrammiert.



Das Erweiterungspaket: Windsee und das Schuluniformen-Set sind Teil des Erweiterungspasses für STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town. Untenstehend folgt eine Übersicht zu den kommenden Inhalten. In den Klammern befinden sich die englischen Namen der Produktpakete, unter denen sie im Nintendo eShop zu finden sind.



Inhalte des Erweiterungspasses:



Teil 1- JETZT ERHÄLTLICH



- Tierkleidung (Animal Attire): Dieses Set enthält Kostüme mit Katzen- und Hundethematik für Protagonisten und mögliche Ehepartner.

- Nebenszenario "Die Akte Olivingen" (Olive Town Mystery Files): Überall in Olivingen ereignen sich seltsame Vorfälle! Die Spieler müssen mit Mikey und Cindy Licht in diese mysteriösen Ereignisse bringen. "Die Akte Olivingen" ist das allererste mysteriöse Szenario der STORY OF SEASONS-Reihe.



Teil 2 - JETZT ERHÄLTLICH



- Erweiterungspaket: Windsee (Windswept Falls Expansion Pack): Spieler erhalten Zugang zu einem neuen, wohltuenden Gebiet, welches vier Charaktere (darunter zwei Heiratskandidaten) aus vorherigen STORY OF SEASONS-Spielen für Nintendo 3DS beherbergt.

- Schuluniformen (School Uniforms): Dieses Set enthält Schuluniformen für Protagonisten und mögliche Ehepartner.



Teil 3 - Juni 2021



- Erweiterungspaket: Terrakotta-Oase (Terracotta Oasis Expansion Pack): Spieler erhalten Zugang zu einem neuen, exotischen Gebiet, welches vier Charaktere (darunter zwei Heiratskandidaten) aus vorherigen STORY OF SEASONS-Spielen für Nintendo 3DS beherbergt.



Teil 4 - Juli 2021



- Yukata-Set (Yukata Set): Dieses Set enthält elegante Yukata-Outfits für Protagonisten und mögliche Ehepartner.

- Nebenszenario "Der legendäre Gnomtanz" (The Legendary Sprite Dance): Das Dorf der Erdgnome ist lebendiger denn je! Nun sind die Erdgnome entschlossen, ihren legendären Tanz wieder aufleben zu lassen und ein Fest zu veranstalten - mit oder ohne die Erlaubnis des Chefgnoms!



Teil 5 - August 2021



- Erweiterungspaket: Zwielichtinsel (Twilight Isle Expansion): Spieler segeln in diesem Erweiterungspaket zu einer in Dämmerlicht getauchten Insel, welche vier Charaktere aus STORY OF SEASONS: Trio of Towns (darunter zwei Heiratskandidaten) beherbergt.



Besitzer des Erweiterungspasses - egal ob im Rahmen des STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town + Erweiterungspass-Bundles oder separat erworben - erhalten außerdem sofortigen Zugang zu drei Kostümen, die von Outfits früherer STORY OF SEASONS-Spiele inspiriert wurden:



- Overalls von Pete und Claire aus STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

- Kapuzenpullis von Yuto und Naomi aus STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

- Western-Kleidung von Henry und Holly aus STORY OF SEASONS: Trio of Towns"

Marvelous Europe hat heute bekanntgegeben, dass das zweite herunterladbare Inhaltspaket des Erweiterungspasses zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ab sofort erhältlich ist. Der Pass für das auf der Switch veröffentlichte Aufbau-Abenteuer ( zum Test ) kann in Nintendos eShop für 19,99 Euro erworben werden.Der zweite Teil der herunterladbaren Inhalte enthält die neue Gegend Windsee, in der Spieler das Dorf erkunden, am benachbarten See angeln und auf vier Charaktere eines älteren 3DS-Teils der Spielserie treffen. Mit zwei von ihnen lässt sich laut Pressemitteilung eine Beziehung eingehen. Auch die künftigen Inhalts-Pläne werden bereits erläutert:Letztes aktuelles Video: VideoTest