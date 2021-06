Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Das dritte Erweiterungs-Paket ist verfügbar

Wie Publisher Marvelous Games meldet, steht für das geruhsame Bauernhof-Abenteuer Story of Seasons: Pioneers of Olive Town das mittlerweile dritte Erweiterungs-Paket parat. In der Terrakotta-Oase darf man eine neue exotische Gegend erkunden und dabei u.a. vier Charaktere aus früheren Serien-Ablegern finden wie z.B. den legendären Chefkoch Raegar oder den überdramatischen Farmer Giorgio.Das "Erweiterungspaket Terrakotta-Oase" ist Teil des Erweiterungspasses für Pioneers of Olive Town, der im Nintendo eShop für 19,99 Euro erworben werden kann. Weitere zusätzliche Inhalte sind in den nächsten Monaten vorgesehen, wenn mit neuen Yukata-Outfits, einem neuen Nebenszenario namens "Der legendäre Gnomtanz" sowie dem Erweiterungspaket Zwielichtinsel (erneut mit einem neuen Gebiet und vier Figuren früherer Story-of-Seasons-Episoden) die nächsten beiden Teile des Season Pass veröffentlicht werden.Weitere Informationen zu Story of Seasons sind auf der offiziellen Webseite zu finden und selbstverständlich könnt ihr auch mit der Lektüre des Tests auf 4Players.de weitere Details zu Pioneers of Olive Town herausfinden.Letztes aktuelles Video: VideoTest