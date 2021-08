Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Wird im September für den PC umgesetzt

Im Test für die Switch bezeichneten wir Story of Seasons - Pioneers of Olive Town von Marvelous als das bessere Harvest Moon. Trotz eines Mangels an neuen Impulsen steckt in dem Spiel schließlich ein routiniertes Bauernhof-Abenteuer - im Gegensatz zum vorher veröffentlichten, recht lieblos umgesetzten Harvest Moon: Eine Welt Wer die spielerischen Qualitäten von Story of Seasons - Pioneers of Olive Town selbst unter die Lupe nehmen möchte, bekommt ab dem 15. September auch auf dem PC die Gelegenheit dazu. Dann erscheint das Bauernhof-Abenteuer für Steam Willkommen in Olivingen, einer friedliebenden Gemeinschaft, die von deinem wegweisenden Großvater und seinen Freunden gegründet wurde. Inzwischen hast du seine Farm übernommen, und es ist deine Aufgabe, sein Werk fortzuführen. Baue Nutzpflanzen an, züchte Tiere, baue Beziehungen auf und lerne die Einwohner deines neuen Zuhauses kennen in dieser brandneuen Fortsetzung der STORY-OF-SEASONS-Serie!Zähme die Wildnis und errichte deine ganz eigene Farm! Sammle und verarbeite Material, um Aufträge auszuführen und die Infrastruktur von Olivingen auszubauen, verbessere dein Werkzeug oder gib neue Outfits und Zubehör in Auftrag.Rode das Land, setze alte Betriebe instand und errichte neue, wo immer du es für angemessen hältst. Verbessere deine Farm-Fähigkeiten und stelle Deko-Gegenstände und Anlagen her, darunter Zäune, Futterautomaten für deine Tiere oder Bewässerungsanlagen für deine Felder!Während du dein Farmland erkundest, stößt du auf Erdgeister, die dich zu geheimnisvollen, fantastischen Ländereien führen - in Gärten mit immer gleichen Jahreszeiten, auf eine Insel am Himmel oder sogar ins Innere eines Vulkans!Nimm an Stadtfesten teil und erlebe, wie die ganze Stadt aufblüht! Lerne deine Nachbarn in über 200 einzigartigen Events besser kennen, und vielleicht findest du ja sogar deine große Liebe!"Letztes aktuelles Video: VideoTest