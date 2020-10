Xuan-Yuan Sword 7: Fernöstliches Action-Rollenspiel kämpft sich auf PC und PS4

Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC) Screenshot - Xuan-Yuan Sword 7 (PC)

Am 28. Oktober 2020 haben Softstar Entertainment, Domo Studio und Yooreka Studio das Action-Rollenspiel Xuan-Yuan Sword 7 für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 29,99 Euro. In Asien ist darüber hinaus auch eine Fassung für PlayStation 4 erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 351 Reviews positiv).Xuan-Yuan Sword 7 basiert auf chinesischer Geschichte und Mythologie. Man schlüpft in die Rolle von Schwertkämpfer Taishi Zhao, der sich aus der Schulterperspektive durch das antike China der Han-Dynastie kämpft. Neben Kombos, Blocks, Ausweichmanövern und Paraden kann Taishi auch eine magische Schriftrolle nutzen, um Monster zu absorbieren, Fertigkeiten zu entwicklen, Gegenstände herzustellen oder die Zeit zu verlangsamen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer